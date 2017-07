Dopo il super affare Bonucci, che ha diviso mezza Italia, Milan e Juventus continuano a tenere vivissimi i contatti di mercato. Ai bianconeri, infatti, piacciono diversi profili del club allenato da Vincenzo Montella e già nei prossimi giorni si tornerà a parlare in modo concreto di affari; e il nome finito nelle mire della Vecchia Signora è quello di Manuel Locatelli, giovanissima promessa rossonera.



CONTATTO COL GIOCATORE - Sulla Gazzetta dello Sport si legge di un possibile contatto già avvenuto tra la Juventus e l'entourage del giocatore nelle settimane scorse; i bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista futuribile e di qualità, che possa fornire diverse soluzioni a Massimiliano Allegri. Il fatto, poi, che il classe '98 giochi nel Milan, è uno stimolo ulteriore per i bianconeri, che sono pronti a restituire il favore dopo l'affare Bonucci. La Juventus spinge, insomma, ma il Milan al momento non è orientato verso una cessione di Locatelli.



INCEDIBLE - I rossoneri, infatti, hanno dichiarato incedibile il giocatore, che rappresenta un patrimonio del calcio italiano. Locatelli già nella passata a stagione ha mostrato, anche se a sprazzi, di avere grande talento e di poter essere un fattore già a quest'età: l'eurogol contro la Juventus ne è il più fervido esempio. Per questo i rossoneri non vogliono cederlo e rischiare di perdere un potenziale campione appannaggio dei rivali di sempre.



LUI CI PENSA... - A fare la differenza in questa trattativa potrebbe essere, come accaduto nell'affare Bonucci, la volontà del giocatore; i tanti arrivi nel centrocampo del Milan, infatti, chiudono le porte del campo a Locatelli, che vuole giocare. La possibilità del prestito, con Atalanta e Sassuolo in testa, non è da escludere, ma la proposta della Juventus, riporta la Gazzetta, stuzzica il giocatore. Locatelli, quindi, potrebbe fare il percorso inverso rispetto a Bonucci e riportare in parità la partita di mercato tra Juve e Milan, in attesa che a dare il verdetto finale sia il campo...