Intervista doppia a Milan Tv, canale ufficiale del club rossonero, per Patrick Cutrone e Manuel Locatelli. Ecco le risposte dei due giocatori:



Da quanti anni giocate insieme?​​

Locatelli: "Nove anni... o dieci?"

Cutrone: "Nove o dieci anni".



Quanti danni avete fatto da piccoli con il Pallone?

Locatelli: "Tanti, ho spaccato diversi lampadari in casa".

Cutrone: "Sì anche io: lampadari, vasi, tavoli, piante di mia madre".



Idolo?

Locatelli: "Pirlo".

Cutrone: "Morata".



Portiere impossibile da battere?

Locatelli: "Buffon, però...".

Cutrone: "Il più forte per ora è Donnarumma".



Il più forte con cui ti sei allenato?

Locatelli: "Kakà".

Cutrone: "Kakà anche io".



Più difficile segnare dalla distanza con la Juve o nei supplementari contro l'Inter?

Locatelli: "Domanda difficile".

Cutrone: "Penso che il suo gol sia stato più difficile".



Siete in stanza insieme anche in Nazionale?

Locatelli: "Sì, a parte batterlo alla play, abbiamo orari simili quindi ci troviamo bene".

Cutrone: "Sono dieci anni che stiamo in stanza insieme, sia in Nazionale che nelle giovanili. Ci troviamo benissimo".



Chi è il più forte tecnicamente?

Locatelli: "Io".

Cutrone: "Lui".