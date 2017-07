Manuel Locatelli potrebbe lasciare il Milan in estate visto che a Milano sono arrivati diversi centrocampisti che chiuderanno gli spazi a disposizione del promettente centrocampista rossonero. Il 'Diavolo' sarebbe disposto a cedere il calciatore in prestito con il Torino fortemente interessato a questo tipo di operazione. Come riporta Ilbianconero.com, però, attenzione anche alla Juventus con i bianconeri che hanno già chiesto informazioni a proposito di Locatelli durante la trattativa per Bonucci. Locatelli è un vecchio pallino di Paratici che però preferirebbe prenderlo a titolo definitivo.