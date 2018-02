Milan-Ludogorets 1-0



MILAN



A.Donnarumma 6,5: Si fa trovare pronto su Swierczok, una parata in bello stile.

Abate 6: Non sbanda contro il più veloce Marcelinho al quale prende le misure facendo affidamento all'esperienza.

Zapata 6,5: Annulla agevolmente Swierczok.

Romagnoli 6,5: Uno dei suoi difetti era la continuità di rendimento, adesso sembra essere sulla strada giusta. Si fa apprezzare per gli interventi in scivolata, rimane concentrato per tutti i 90'. (Dal 73' Bonucci 6: Gattuso lo manda in campo per far rifiatare Romagnoli, è costretto a stendere Wanderson con il conseguente giallo )

Rodriguez 6: Concede solo le briciole a Misidjan, alcuni buoni cross specie nel secondo tempo.

Kessie 6,5: Dai suoi strappi nascono le migliori azioni del Milan nella prima frazione. Positivo. (Dal 56' Mauri 6: Non giocava da mesi, si sacrifica con costrutto in un ruolo non suo ovvero quello di esterno sinistro)

Locatelli 5,5: Gattuso lo ripropone nel ruolo a lui più congeniale ma non convince appieno. Alcune buone iniziative ma anche troppi errori in fase di uscita, alcuni fanno correre un brivido alla retroguardia rossonera.

Montolivo 6,5: Si sdoppia nel lavoro di copertura e da secondo regista al fianco di Locatelli, gestendo in prima battuta il possesso palla.

Borini 7: L'uomo che decide la contesa, uno degli artefici principali della qualificazione avendo segnato anche all'andata. Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente, confermando di essere elemento molto prezioso.

A. Silva 5,5: Una sola conclusione in porta e la sensazione di non essere entrato in campo con la voglia di dimostrare tutto il suo valore.

Cutrone 6,5: Interpreta egregiamente anche il ruolo di esterno offensivo, servendo un assist con il contagiri per la realizzazione di Borini. (Dal 56' Kalinic 6: La notizia di giornata è che il croato sta bene. Prende botte e fa salire la squadra con personalità )



All. Gattuso 6,5: Non sbaglia un colpo, in una partita dove aveva tutto da perdere trova l'11esimo risultato utile consecutivo.





Ludogorets: Broun 6; Natanael 6, Terziev 6, Moti 5,5, Cicinho 5,5; Góralski 5,5, Abel 6(Djakov 6); Wanderson 5,5, Marcelinho 6(Dal 63' Campanharo 6), Misidjan 6(Dal 71' Lukoku 5,5); Świerczok 5,5.