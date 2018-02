Ancora novanta minuti per arrivare agli ottavi di Europa League: il Milan torna in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale e a San Siro ospita il Ludogorets.



Forti del 3-0 dell'andata (unico precedente tra le due formazioni), i rossoneri di Gattuso puntano a mantenere l'imbattibilità di questo avvio di 2018 (5 vittorie e un pareggio in Serie A, una vittoria in Europa League e un pareggio in Coppa Italia contro la Lazio).



Fischio d'inizio alle 21.05, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Ludogorets.



FORMAZIONI UFFICIALI



Milan: A. Donnarruma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Montolivo; Borini, André Silva, Cutrone.



Ludogorets: Jorge Borun; Natanael, Moti, Terziev, Cicinho; Goralski, Abel; Wanderson, Marcelino, Misidian; Swierczok..