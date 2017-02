La corte serrata da parte di Juventus e Milan nella scorsa finestra di mercato non ha portato al trasferimento di Luiz Gustavo in Serie A. Adesso però, come confermato dal Corriere dello Sport, i rossoneri sono pronti a puntare di nuovo sul centrocampista brasiliano. I bianconeri restano defilati, con la lista degli obiettivi di Marotta e Paratici per la mediana che vede in testa Corentin Tolisso del Lione.