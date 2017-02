Il direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino ha parlato prima della gara contro il Bologna: "I problemi di Bacca? È un giocatore che vive per il gol e se non riesce a segnare può capitare che si innervosisca un pochino. Ma non lo vedo in crisi: è un giocatore orgoglioso e sono sicuro che tornerà a segnare come era abituato a fare. Non penso che la mancanza di risultati possa frenare la crescita di questa squadra, anzi può far crescere i giovani: nelle difficoltà ci si responsabilizza."