Il direttore sportivo del Milan, Rocco Maiorino, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Chievo: "I rinnovi di Donnarumma e Suso? Vedremo, stiamo aspettando che finisca la questione del closing e poi faremo le nostre valutazioni, se dovessimo essere noi o l’eventuale cordata degli acquirenti a trattare. Donnarumma ha un contratto da professionista che scade nel 2018, c’è tutto il tempo per valutare, trattare ed eventualmente rinnovare, che è la nostra priorità".



QUESTIONE RINNOVI - "La settimana è stata intensa, ma come tutte le altre. Abbiamo lavorato con la stessa voglia e lo stesso impegno. Attendevamo delle indicazioni da Fininvest e continueremo ad attendere: finché saremo qui lavoreremo come abbiamo sempre fatto. È stato bravissimo il mister a isolare la squadra, veniamo da quattro risultati positivi e vogliamo continuare così, magari con i tre punti stasera. I tifosi? Si tranquillizzano con i risultati, giochiamo ogni partita per vincere. Vogliamo tornare in Europa, se dovesse essere quella più bella la prenderemmo volentieri. Dobbiamo vincere tutte le partite".