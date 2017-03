Nel pre-partita di Milan-Genoa il ds rossonero Rocco Maiorino è intervenuto a Premium Sport: "Polemiche alle spalle, la testa è volta a queste tre partite e pensiamo a vincerle tutte. Le parole di Montella sul futuro? Non so cosa succederà se dovessero arrivare i cinesi. Noi siamo contenti del lavoro svolto dal mister, lui ha un contratto con noi, poi vedremo a fine stagione. Obiettivo Europa? Non ci siamo mai nascosti e passa da queste tre partite, speriamo in nove punti per arrivare carichi al derby. Finire davanti all'Inter? Non facciamo la corsa su di loro, se dovessimo arrivare davanti ai nerazzurri tutto di guadagnato. Il closing non ha mai influito e non influirà nei prossimi mesi. Tutto quello che stiamo facendo è per il bene del Milan e Fininvest opera per il bene del Milan".