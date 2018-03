Paolo Maldini, ex capitano e leggenda del Milan, parla a William Hill per la rubrica ChiediloAlCapitano, soffermandosi sulla stracittadina milanese di domani sera: "I derby li ho affrontati in maniera diversa perché erano in età diverse. A sedici, diciassette anni purtroppo l’aspetto emotivo può incidere anche sulla prestazione. Mentre dopo i trenta/trentacinque anni hai più sicurezza sicuramente e forse te li godi anche di più. Non ho mai pensato di poter far male al mio avversario anche se il calcio è uno sport di contatto. Anche perché il mio unico obiettivo e forse anche il mio unico amore nel mondo del calcio è proprio la palla. Ero concentrato sui vari rimbalzi del pallone e guardavo solo quello. Il prossimo derby sarà una partita molto delicata soprattutto per l’Inter che in condizione peggiore rispetto al girone di andata. Il Milan, invece, che è partito molto male anche a causa dei tanti acquisti e del cambio di società ha trovato finalmente l’idea di squadra vera. Il Milan ha anche il sogno di raggiungere il quarto posto, vedremo"