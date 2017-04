Il Milan passa nelle mani di Li Yonghong e con l'addio di Berlusconi si apre una nuova era. L'evento non ha lasciato indifferente anche il presidente di Regione Lomabrdia, Roberto Maroni, che ha commentato il closing: "Spero che non sia solo un'operazione di marketing - riporta l'Ansa - se tengono Donnarumma il progetto è serio, in caso contrario sarebbe un dramma".



"La nuova proprietà mi ha chiesto un incontro. Li vedrò dopo Pasqua. Spero ripensino allo stadio al Portello. A loro - conclude - chiederò di investire sulla squadra e di non usare il brand per fare solo cassa e vendere gadget in Cina".