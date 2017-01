Tunnel senza fine per Hachim Mastour, il fantasista classe '98 ha lasciato il Milan con la formula del prestito per trovare continuità al PEC Zwolle, ma in Olanda non è andata bene. Solo quattro presenze con la prima squadra per poi essere spedito nella squadra riserve, ora anche la beffa: Mastour è stato infatti inserito dal portale Voetbalzone.nl tra i flop della Eredivisie.