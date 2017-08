Ancora lui. Un anno dopo, Anwar El Ghazi è ancora nei radar del Milan: l'ala classe 1995 olandese è stata vicina ai rossoneri dall'Ajax, non se ne fece più nulla. Adesso è al Lille, non si trova a meraviglia - per usare un eufemismo - con i metodi di Bielsa e vorrebbe andar via. Ecco perché il suo agente Jorge Mendes lo ha nuovamente proposto al Milan anche negli ultimi giorni, dopo il blitz di un mese fa. Porta chiusa? No, il Milan ad oggi non accelera su El Ghazi ma non lo scarta come occasione.



DA ULTIMI GIORNI - Il giocatore non dispiace a Mirabelli, ecco perché negli ultimi giorni di mercato potrebbe essere un'occasione interessante solo a condizioni economiche favorevoli, ovvero non oltre i 6/7 milioni di euro. Difficile chiudere a queste condizioni, il Lille lo ha pagato qualcosa in più (poco meno di 10 milioni totali) e non vuole rimetterci. Insomma, ad oggi un'idea di Mendes che il Milan ha parcheggiato. Ma negli ultimi giorni di agosto chissà...