La ritrovata linfa in vista del closing ha ridato entusiasmo anche al mercato del Milan e ai suoi uomini fra cui Massimiliano Mirabelli che ha ripreso i propri viaggi in giro fra Italia ed Europa per allacciare contatti con i principali obiettivi di mercato. Bloccati Kolasinac e Musacchio la priorità di colui che sarà il nuovo direttore sportivo rossonero è quella di spingere sull'acceleratore per un esterno d'attacco e la missione a Reggio Emilia per assistere a Sassuolo-Lazio va proprio in questa direzione.



OBIETTIVO KEITA - L'obiettivo principe in vista della prossima estate di Mirabelli resta l'attaccante della Lazio Keita Baldè Diao. La punta senegalese è da tempo in rottura con il club biancoceleste e sebbene non sia al 100% è stato convocato da Simone Inzaghi per la gara. Chi viaggerà a Reggio Emilia sarà però anche il suo procuratore che incontrerà nuovamente Mirabelli per portare avanti i contatti avviati già lo scorso novembre e superare la folta concorrenza che c'è per lui.



NON SOLO KEITA - L'occasione, tuttavia, servirà a Mirabelli non solo per parlare di Keita, ma per riallacciare rapporti anche con il Sassuolo, fra le cui fila il Milan studia ben 3 profili. Domenico Berardi è da tempo un pupillo dell'ex capo-scout dell'Inter e sebbene proprio i nerazzurri siano in vantaggio sull'esterno classe '94 il Milan vuole tenere aperta una piccola speranza. Piccola come quella che resta per Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe '96 destinato a tornare a Roma in estate, ma su cui c'è anche la concorrenza della Juventus. Piace infine anche Alfred Duncan, anche lui ex-vivaio dell'Inter e molto stimato per dinamicità e intensità da Mirabelli. Il Sassuolo, inoltre, si è già interessato a Davide Calabria e questa carta permetterà al futuro ds del Milan di aprire un importante tavolo di discussioni.