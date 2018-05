C'è il, c'è il, c'è una semifinale dida giocare, c'è una finale a Kiev da raggiungere.Non a giocare, l'Europa che luccica sulle note composte da Tonyè lontana, ma a osservare. Già, perché il direttore sportivo Massimilianoè a, in tribuna, accompagnato dal team manager Christian, per assistere alla partita. E continuare a muovere i fili del mercato.- Nessuna trattativa avviata, come poteva essere un anno fa per Alvaro, primo obiettivo dell'attacco della scorsa stagione, ma l'interesse per due giocatori che, per un motivo o per l'altro, possono lasciare le merengues. Il primo è Karim: i rossoneri potranno investire poco sul mercato, ma quel poco lo vogliono fare soprattutto per un grande attaccante. Il francese è un punto fermo dell'undici di, che lo ha blindato per il prossimo anno, ma la ricerca di un nuovo centravanti da parte di Florentinosembra mettere alla porta il 9 blanco, vecchio pallino milanista. I radar rossoneri sono accesi da tempo sull'ex Lione, così come lo sono per Andrea Belotti. - Il secondo nome è quello di: non scenderà in campo contro i bavaresi. Del resto, lo ha fatto poco per l'intera stagione: 21 presenze e 2 gol, si aspettava decisamente di più dopo un'Europeo Under 21 da protagonista con la Spagna. Illo segue, ma è anche un profilo che interessa al: il giocatore, tramite intermediari, si è offerto a Fassone e Mirabelli a fine marzo , e la porta resta aperta. Trattative difficili, visti i costi e la concorrenza.