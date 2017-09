Massimiliano Mirabelli, intervistato da Premium sport, ha rassicurato i tifosi del Milan sulla eventualità di una cessione importante in caso di mancato raggiungimento della zona Champions League: “Noi siamo tranquilli, non abbiamo paura di nulla. Questo club affascina tanti giocatori che vogliono venire e tanti che sono qui e non vogliono andarsene. Cessione di un top se non andiamo in Champions? Non ridimensioneremo mai, magari avremo nuove entrate da sponsor in Italia o Cina. Stiamo programmando per obiettivi importanti, c'è da stare tranquilli”.