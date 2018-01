Pagato 38 milioni di euro la scorsa estate, nella prima metà di stagione al Milan André Silva non ha rispettato le aspettative. L'attaccante portoghese ha infatti segnato otto gol in Europa League, ma zero - in 12 presenze - in Serie A. Nonostante questi numeri, il suo futuro sarà però ancora in rossonero, come dichiarato dal direttore sportivo del club di via Aldo Rossi, Massimiliano Mirabelli, al quotidiano portoghese O Jogo: "So che André Silva sta vivendo un momento difficile, ma è un calciatore importante per noi. C'è feeling, affetto e ha un grande talento, vogliamo che resti con noi. Mercato di gennaio? Resta qui assolutamente e lo farà per molti, molti anni".