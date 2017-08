Il mercato del Milan ruota intorno a Josè Sosa. Fuori dalla lista dei convocati in tutte e sei le gare ufficiali disputate dal Milan, per l'argentino arrivano importanti novità per la prossima stagione. Crescono giorno dopo giorno le percentuali di una sua permanenza in rossonero, nonostante il pressing del Trabzonspor.



ULTIMATUM AI TURCHI - Tra il Trabzonspor e il Milan i contatti sono stati frequenti durante l'arco di questa estate. Hanno concluso l'affare Juarj Kucka e volevano aggiungerci anche il nome di Josè Sosa. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, Mirabelli aveva dato un ultimatum al club turco: lunedì scorso doveva essere il giorno della chiusura, con la richiesta da 5 milioni per il cartellino che doveva essere soddisfatta. Nessuno sconto, la prima offerta da 3 milioni presentata la scorsa settimana era stata rispedita al mittente. La distanza non è stata colmata e la trattativa è, di fatto, bloccata. Dal canto suo al giocatore non erano arrivati messaggi diretti sulla possibile offerta per l'ingaggio, ma solo da intermediari che hanno creato confusione.



CONFRONTO CON MONTELLA - Nei giorni scorsi c'è stato anche un confronto diretto tra l'ex Bayern Monaco e Vincenzo Montella. Il tecnico ha voluto fare il punto della situazione per capire le intenzioni del giocatore, considerato una seconda/terza scelta ma non fuori dai programmi. L'arrivo di una mezzala dipende proprio dalla cessione di Sosa: qualora domani il Trabzonspor non dovesse alzare la posta sia con il centrocampista che con il club, allora il Milan potrebbe bloccare l'idea di regalare un ulteriore tasello in quella zona di campo al proprio allenatore. Il mercato in Turchia chiude l'8 settembre ma il Milan non andrà oltre la mezzanotte di domani, questo il messaggio recapitato alla società di Trebisonda.