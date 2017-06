In casa, si continua a parlare del caso. Dopo lo strappo definitivo di giovedì, con la comunicazione da parte dell'agente Mino Raiola dell'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza 2018, la lista delle pretendenti per il portiere classe '99 si allunga ogni giorno di più. Real Madrid, PSG e anche Juventus - per ammissione dello stesso Beppe Marotta - sono pronte a cogliere al volo quest'occasione. Ma i rossoneri, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di vendere Donnarumma, come ammesso dal direttore sportivo, Massimiliano, al Corriere dello Sport: "". Marco, amministratore delegato, lancia invece un messaggio chiaro alla Juventus: "".Mirabelli ha poi continuato: "e, francamente, l'offerta era enorme, considerata la sua giovanissima età e l'onere per il Milan:significano 50 milioni lordi a carico della società.. Non è vero che durante l'incontro di giovedì c'è stata tensione con Raiola o che abbiamo litigato con lui. Le parti hanno preso atto della situazione e ognuno è andato per la propria strada. Stiamo amareggiati, come lo sono i nostri tifosi. E dico questo con il massimo rispetto per le scelte di Gigio e Raiola: ognuno è libero di fare ciò che crede. E adesso cerchiamo un portiere da Milan". Poi, una battuta: "Cristiano. Naturalmente, senza partire dalla base di 400 milioni di cui parla la stampa spagnola"."Una cosa deve essere chiara:. Mi guardo bene dall'essere presuntuoso: ma, a partire dall'Europa League, passando per la Coppa Italia e arrivando al campionato, in qualunque competizione scenderemo in lizza, dovremo puntare al traguardo più importante".