Mentre Gianluigiin Polonia parlava in conferenza stampa alla vigilia della semifinale dell’Europeo contro la Spagna, Vincenzo Montella arrivava a Casa Milan per incontrare Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. L’allenatore rossonero e il direttore sportivo hanno poi continuato il summit di mercato a cena in un ristorante del centro di Milano. All’uscita i due hanno parlato a Sky Sport della vicenda Donnarumma. Queste le dichiarazioni di Mirabelli: “. Niente di che, siamo tranquilli. Caffè con Raiola? Non c’è nessun problema, prenderemo sicuramente un caffè io e lui. Dopo l'Europeo? Stiamo aspettando, ci vedremo”.- Fuori dal ristorante ha parlato anchea Sky Sport: “Ho un ottimo rapporto con la famiglia di Donnarumma, sono persone molto vicine ai miei valori, mi hanno invitato a bere un caffè e ho accettato molto volentieri. Il suo futuro? Credo che non dipenda dal Milan, non dipende da me. Il ragazzo sta riflettendo col suo entourage ed è giusto che rifletta., noi ci auguriamo possa decidere per il Milan. Siamo in attesa, il portiere è un ruolo importante, ci auguriamo possa decidere per il Milan".