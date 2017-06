Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha parlato a latere della presentazione di Andrè Silva, non lesinando qualche commento sul mercato: "Siamo molto contenti dell'arrivo di Andrè Silva. Pensavo che Fassone dicesse che il mercato era chiuso, abbiamo bisogno di rilassarci perché lavoriamo h 24. Volevamo consegnare due terzi della rosa pronti per l'inizio del ritiro e ci stiamo riuscendo, sia come numeri che come qualità. Ora cerchiamo di riflettere con calma sui prossimi colpi di mercato che faremo".