Il Milan continua il lavoro di aggiornamento in giro per l'Europa alla ricerca di nuovi talenti per il futuro. Il direttore dell'area tecnica Massimiliano Mirabelli volerà in Germania nel fine settimana per assistere ad alcune partite.Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com,L'intenzione è quella di vedere all'opera i diversi profili seguiti e segnalati dagli scout rossoneri.Tra le fila del Colonia brilla la stella di, centrocampista centrale classe 1998. Nato a Colonia da genitori turchi,Nella passata stagione ha vinto il premiocome migliore giovane della Bundesliga. In Germiania si scomodano già paragoni importanti come quello con Mesut Ozil, per la capacità di disimpegnarsi sulla trequartiParticolare attenzione verrà rivolta nei confronti del centrocampista del Colonia classe 1996 Denis Zakaria. Nato a Genf in Svizzera, fa della forza fisica la sua principale caratteristica. Senza dimenticare i già più conosciuti(6 gol e 6 assist), fratello di Eden e punto di forza del Borussia