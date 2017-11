Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima della sfida tra il suo Milan e il Napoli.



SULLA SFIDA: "Viviamo la partita come una grande opportunità. Il Napoli gioca bene, è il terzo anno che stanno svolgendo questo lavoro. È il miglior avversario di quelli che abbiamo beccato”.



SULLA FORMAZIONE INEDITA: "E' una squadra che può giocare con più moduli, Montella pensa anche all'avversario di turno. Se ha messo questi giocatori è perchè si fida".



SU YONGHONG LI: "Non sono cose che ci competono, siamo abituati a giornali che scrivono contro di noi. Non rispondere al New York Times, pensiamo alle cose concrete".