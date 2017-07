Storie di like, fotomontaggi e vecchi ricordi con indosso la maglia rossonera. Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, si diverte sui social a mettere i cuori sulle foto che parlano di Milan o che lo ritraggono con la maglia del Milan. E oggi, del suo futuro, il croato parla a Marca: "Sicuramente non è una decisione facile quella di lasciare Madrid. Quando te ne vai da qui, dopo nulla è uguale. Ora sono nel miglior club del mondo e da qui si può solo andare in un club 'più basso'. Ogni giocatore può avere le proprie ragioni e i propri motivi per andarsene da qui ma io non mi ci vedo, anzi se continua così sono disposto a fare tutto pur di rimanere. Le cose, però, nel calcio cambiano rapidamente".



Affare impossibile, ma sognare, sotto l'ombrellone, non costa niente.