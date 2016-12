Prima trofeo vinto in rossonero da Vincenzo Montella che ha sentito l'affetto dei tifosi accorsi a Malpensa questa mattina. Ecco quanto dichiarato all'inviato di calciomercato.com, Daniele Longo.“E’ stata una dolce notte; siamo un po’ stanchi, ma è stata una bellissima serata”.“C’era una bella soddisfazione. C’è orgoglio da parte dei ragazzi, speriamo sia un buon inizio”.: “Diciamo che mi piacerebbe se si iniziasse un nuovo percorso: questo è il modo migliore”.“Penso che siano qui per farci vedere la loro contentezza: non credo che le aspettative aumentino: indossando la maglia del Milan sono già alte”.“E’ un rivale fortissimo, nel panorama calcistico italiano e non solo: c’è soddisfazione per aver battuto una grande squadra”.