Vincenzo Montella, allenatore del Milan, parla ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta contro l'Empoli: "Abbiamo creato 13 palle gol, è difficile crearne di più in Serie A. La squadra ha fatto quello che doveva fare, purtroppo esistono gare simili che si possono vincere con esperienza, mestiere e maggior cattiveria in area. Sono deluso per il risultato ma non per la prestazione di una squadra che ci ha provato fino alla fine. La squadra è cresciuta soprattutto nella ripresa, dobbiamo avere l'ambizione di fare di più ma non è semplice".



L'ARBITRO - "Se mi ha dato fastidio? No, l'arbitro è stato molto bravo, E' difficile giocare in Italia, questo sì, perché ci sono tante perdite di tempo ed è giusto ci sia così tanto recupero anche se nel finale non recuperiamo la stessa intensità. All'estero non è così ed infatti in campo internazionale manca la stessa intensità. Il rigore di Suso? Mi aspettavo segnasse, l'aveva tirato così anche a Doha, forse non s'aspettava che Skorupski avesse 47 di piede (ride, ndr)".



UN SOLO PUNTO FRA PESCARA ED EMPOLI - "Stiamo facendo un campionato in linea con le aspettative, alla vigilia abbiamo detto che la corsa all'Europa si sarebbe decisa all'ultima giornata, non dobbiamo farci condizionare da questa brutta sconfitta. Pensiamo già alla prossima".