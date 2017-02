Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria ottenuta in 9 contro il Bologna: "Ci sono momenti della stagione in cui devi dimostrare quel qualcosa in più e oggi lo abbiamo fatto: abbiamo fatto vedere l’anima di questa squadra e, a giudicare l’andamento della partita, possiamo anche dire di averla meritata questa vittoria. Deulofeu? Ha fatto una partita incredibile, ha impensierito da solo tutta la retroguardia del Bologna, ma se oggi dovessi scegliere un giocatore da premiare sceglierei Poli: la vittoria è anche figlia di giocatori come lui, che magari ha giocato un po’ meno ma ogni volta che entra dà sempre il massimo. Avevamo bisogno di qualcosa di epico, voglio credere che questa partita possa essere quella del rilancio di una squadra che sta lavorando bene e merita certe soddisfazioni. L’abbraccio tra me e Bacca? Ho abbracciato un po’ tutti, per me Bacca è come gli altri. Talvolta c’è qualche screzio, ma siamo un gruppo molto unito. Volevamo provare a vincerla anche in dieci: questo è quello che ho detto ai ragazzi all’intervallo e questa ambizione l’abbiamo mantenuta anche in nove. Onestamente non pensavo ce l’avremmo fatta, ma l’atteggiamento di tutti è stato esemplare e alla fine siamo stati premiati. Problema espulsioni? Forse qualcuna è stata generosa, ma dopo una partita del genere eviterei di parlare di arbitri. Stiamo trovando l’equilibrio, ma a volte sbagliamo qualche marcatura preventiva e dobbiamo capire se è per problemi fisici o mentali. Deulofeu come Mertens prima punta? Mi piacerebbe, l’ho già fatto a Firenze: Gerard lo può fare, ma è un po’ diverso da Mertens."