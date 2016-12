L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella ha dichiarato a Mediaset Premium dopo il pareggio per 0-0 nell'anticipo di campionato con l'Atalanta: "Partita condizionata dalle continue interruzioni? Ognuno fa il proprio gioco, ci sono stati tanti piccoli falli che lo hanno condizionato. Adesso ho capito perché l'Atalanta è la squadra che corre di meno: nel primo tempo non si poteva giocare perché era un continuo fare fallo. Si è giocato un terzo del tempo effettivo. La mia squadra ha fatto una grande partita, ma per quanto visto in campo il pari ci sta stretto. I ragazzi erano infastiditi dalle perdite di tempo e mi hanno detto di essere stati etichettati con epiteti poco carini".



"Come arriva la squadra alla Supercoppa italiana contro la Juventus? C'è tempo per prepararla, è una soddisfazione per me e per i ragazzi che si sono conquistati questa finale nella scorsa stagione. La sostituzione di Bonaventura? Aveva speso tantissimo, è stato in campo fino a che ha retto. Bertolacci ha fatto una partita eccezionale dal punto di vista fisico, a volte bisognava anche frenarlo per la troppa intensità. Ha fatto un’ottima partita".



"Mercato di gennaio di basso profilo? Non voglio commentare quello che si potrà fare. Galliani conosce il piano finanziario, io devo fare l'allenatore e devo allenare il Milan. Sono contento di quello che stiamo facendo, siamo a 5 punti dalla sesta, tutti punti meritati, così come la posizione. Speriamo di finire il girone di andata con due vittorie perché sarebbe veramente un grande traguardo".