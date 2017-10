Vincenzo Montella, tecnico del Milan, parla a Premium Sport dopo il ko casalingo contro la Juve: "Abbiamo giocato alla pari della Juve, potevamo sbloccarla anche noi. La differenza l'ha fatta Higuain che si è inventato due gol. Per settanta minuti il Milan ha fatto un'ottima partita, poi ho tolto un po' di giocatori di qualità e siamo calati. So che abbiamo fatto il doppio dei tiri dentro l'area della Juve. In totale abbiamo creato quanto loro, che però hanno tanti calciatori che possono risolvere le partite. Complimenti a loro".



I PROBLEMI CON LE BIG - "Siamo una squadra ristrutturata ma, Lazio a parte, abbiamo sempre giocato alla pari, come oggi. Bene anche con Inter e Roma: è una magra consolazione. Dobbiamo essere più cinici".



I GOL DEI BOMBER - "Ha fatto due gol da fuoriclasse, è stato un fenomeno. A volte bisogna anche dire bravi agli avversari. Complimenti a lui. Noi abbiamo preso una traversa e abbiamo avuto un'altra grande chance nella ripresa. E comunque non tutti possono permettersi Higuain".



SU BIGLIA- "Perché lui e non Montolivo? Si tratta di una scelta, come tante. Montolivo è un ottimo calciatore, si sta riprendendo dopo l'infortunio. Cosa mi aspetto da questi giorni? Mi aspetto di trovare motivazione dai ragazzi per vincere le prossime due".