Buona reazione per il Milan, che però dice addio alla Coppa Italia dopo la sconfitta con la Juventus. A fine partita Vincenzo Montella ha parlato a Rai Sport: "Nel primo tempo noi siamo stati più lenti perchè la Juventus chiudeva le linee di passaggio. Se noi giocassimo tutte le partite tutto il tempo contro queste grandi squadre probabilmente saremmo più forti. Anche in 10 credevamo nel pareggio, questa è la nostra forza e lo abbiamo dimostrato anche questa sera. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. La strada è quella giusta e vedo i ragazzi convinti. Certo, non siamo al livello della Juventus ma la strada è quella giusta, ripeto. Deulofeu prima punta? Eravamo in dieci. Lui è un esterno, eravamo bassi, loro facevano molto palleggio e Bacca era molto stanco".



TRA CAMPO E MERCATO - "Stasera non abbiamo sbagliato l'approccio, ma la veemenza dell'avversario a volte sblocca la partita. Ci sono tante motivazioni, è da capire perchè succede e per migliorare dobbiamo far modo che ciò non accada. L'espulsione di Locatelli? Non l'ho rivista. Dal campo sembrava avesse preso prima la palla. Senz'altro è un'esperienza che gli servirà. Imparerà a gestire le sue energie e la sua veemenza. Ci sta questo incidente di percorso. Se avessimo vinto domenica avremmo avuto un punto di quanto ottenuto nel girone di andata. La squadra da queste partite impara ad avere una mentalità. Io vedo il bicchiere mezzo pieno perchè non so come fosse quando sono arrivato. Gli avversari raddoppiano molto sui nostri esterni, hanno avuto poche occasioni per rifiatare. Ci stanno momenti così. Niang? Io vedo tutti i giorni i calciatori e il mio compito è quello di valutare. Il ragazzo è estremamente sensibile, ha provato a fare un percorso. Ha solo 22 anni e deve migliorare. Altri acquisti? Intanto è arrivato Deulofeu, vedremo cosa offrirà il mercato".