Dopo il successo contro il Cagliari per 1-0, Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha parlato a Premium Sport:



SULLA VITTORIA - “Il Cagliari ha fatto la sua partita, noi abbiamo fatto la nostra. Oggi ci sono state tante cose positive, potevamo sbloccare prima la partita, ma anche le altre in questa giornata hanno sbloccato le loro gare nel finale. Abbiamo rischiato mettendo due punte più Suso e Niang, ma siamo soddisfatti perché ci tenevamo a vincere”.



SULLA PRESTAZIONE - “Loro giocavamo molto corti. Noi potevamo fare meglio con qualche inserimento in più senza palla, ma abbiamo dominato la gara”.



SUI CENTROCAMPISTI - “Per caratteristiche Bonaventura è quello che deve inserirsi di più, ma anche Pasalic sa farlo bene. Bacca ha fatto tanti gol con due esterni e un trequartista dietro”.



SU BACCA - “Fa parte del nostro progetto. Non è appariscente, ma fa i gol come ha fatto questa sera”.



SU NIANG - “Mi aspetto presto anche il suo gol. Oggi ha fatto bene a livello di atteggiamento".



SUL TORINO DI MIHAJLOVIC - "Abbiamo le stesse difficoltà, nessuno dei due può avere alibi. Sarà importante coinvolgere più calciatori possibili senza distogliere l'attenzione a una delle due competizioni. Giovedì in Coppa Italia c'è una partita a cui teniamo tantissimo. Mi auguro ci possa essere un sostegno del pubblico, perchè la Coppa Italia ha fatto sì che gioissimo nelle ultime settimane".



Poi le parole a MilanTV:



SU DEULOFEU - "Ha caratteristiche diverse rispetto a Suso, può giocare su entrambe le fasce. Siamo attenti al mercato".