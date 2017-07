Non è finita qui. Vincenzo Montella gongola, il mercato del Milan è ancora vivo ed entro la fine di agosto sono previsti altri arrivi. La priorità della coppia Fassone-Mirabelli è un attaccante centrale, che possa prendere il posto del partente Bacca, una volta trovato il sostituto del colombiano le attenzioni si sposteranno su una una mezzala e una punta esterna. Due obiettivi, due nomi concreti: Renato Sanches e Cuadrado. Se per il primo la proposta di prestito biennale oneroso con diritto di riscatto al momento non scalda il Bayern Monaco, per il giocatore esploso con la maglia del Lecce non è ancora partita una trattativa ufficiale. Il Milan ha segnato e sottolineato il suo nome sulla lista dei desideri, prima di tornare a bussare alla porta della Juventus vuole però capire quanto sarà l'esborso per il nuovo attaccante da sogno.



FATTORE LUCCI - Montella, dal canto suo, aspetta. Non è mistero che vorrebbe tornare ad allenare Cuadrado, che ha avuto e valorizzato per tre stagioni a Firenze, una posizione che conoscono bene Fassone-Mirabelli e il suo agente Lucci, che guarda caso cura gli interessi anche del nazionale colombiano. Serve tempo e soprattutto l'offerta giusta, per il giocatore e soprattutto per il club bianconero, che dopo l'affaire Bonucci (anche lui nella scuderia di Lucci) è restio a fare affari con i rossoneri, la cui potenza di fuoco inizia a essere un fastidio.



RICHIESTA JUVE - Cuadrado, in scadenza nel 2020, per la Juve è ufficiosamente incedibile, in realtà di fronte a un'offerta credibile, quantificabile in 30 milioni di euro, sarà lasciato libero di partire. Marotta preferirebbe vederlo con la maglia di un club straniero, pur di non cederlo in Italia sarebbe pronto a valutare anche proposte di 25 più bonus, ma l'ipotesi Milan non va comunque scartata. In questo caso cambierebbero le basi economiche: Cuadrado in rossonero solo per 35 milioni di euro. Il Milan è avvisato.