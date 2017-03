A margine dell’evento Diesel, Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha parlato così ai microfoni dell'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo:



SULL'EVENTO - "È un marchio giovanile e fresco, ha una sua identità e rispecchia un po’ questo Milan".



SUL GIUDICE SPORTIVO - "Siamo sereni, accettiamo le decisioni della giustizia sportiva. Ora è tutto superato, pensiamo solo alla prossima partita".



SU DONNARUMMA - "Non ho visto il gesto del bacio. Lo vedo comunque come un gesto d’amore per la sua squadra più che qualcosa contro l’avversario".



SULL'EUROPA - "Siamo pienamente in corsa, il livello delle prime 7-8 squadre si è alzato rispetto alle ultime stagioni. Abbiamo tante possibilità, c’è bisogno di fare qualcosa di straordinario. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio".



SUL DERBY ALLE 12.30 - "sono contento perché preferisco sempre giocare in anticipo piuttosto che in posticipo. Essendo vigilia di Pasqua, avremo poi più tempo per stare con le nostre famiglie”.