Anche l'allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato al termine della cena col resto della squadra: "Siamo stati bene. Una volta abbiamo fatto cena di carne, una volta di pesce, oggi pizza e la prossima toccherà a quella vegana. Non so quanti verranno (ride, ndr). Bacca più sorridente? Eh sì, perchè non ha pagato. Barça-PSG? E' stata molto emozionante e divertente. Che discorso motivazionale avrà fatto Luis Enrique? Non lo so, ho fatto una sola partita da allenatore in Champions League. Se al Milan serve un'impresa del genere per vincere contro la Juventus? Bisognerà giocare sicuramente al meglio".