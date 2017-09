Contro la Lazio, domenica prossima, il Milan sarà chiamato alla prima prova di un certo tipo per testare la crescita del gruppo. Tutte le attenzioni sono rivolte alle scelte che Montella farà in attacco: molto probabilmente verrà confermato il 4-3-3 con Suso e Borini sicuri del posto. Per il ruolo di punta centrale, una maglia per tre: Cutrone, favorito, Kalinic e Andrè Silva.