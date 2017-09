Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha parlato a Premium Sport dopo il 4-1 rimediato dai rossoneri all’Olimpico contro la Lazio:



Sulla mancata reazione della squadra: “E’ una brutta sconfitta, ci sono tante cose negative che si legano. Un episodio, a livello psicologico, ha cambiato l’aspetto e poi, pian piano, loro sono stati cinici. Non abbiamo avuto la forza mentale per reagire, ognuno voleva risolvere la partita da solo. Questa sconfitta fa male, ci riequilibra un po’ e abbiamo le prossime gare per metterci in carreggiata. Oggi ci è stato detto che siamo ancora indietro. La Lazio ha dimostrato di essere più avanti di noi. Il calcio italiano non ti perdona niente. Dobbiamo fare di più”.



Su Biglia e Montolivo insieme: “Individualmente hanno fatto delle buone cose. Sono altri i problemi emersi, soprattutto nella tenuta mentale dove dobbiamo migliorare”.



Sugli eventuali cambiamenti in formazione: “Oggi, per me, queste erano le scelte migliori. Cutrone è avanti rispetto agli altri, Jack rientrava da un infortunio. Calhanoglu non era al meglio, perché ha giocato con un acciacco in nazionale. La squadra deve crescere e si deve conoscere, anche facendo rotare i giocatori”.



Sul calo fisico: “A livello generale, la squadra sta bene fisicamente. Quando non ci sei con la testa, perdi quell’aspetto nervoso che ti fa correre di più. La squadra ha corso molto, ma ha corso male. In una squadra nuova ci sono alti e bassi, penso sia un risultato severo per quello che si è visto, ma ci sta”.



Sul punto debole della difesa e su Bonucci: “Il punto debole è stata la squadra. Non è stata equilibrata ed aggressiva. Dovevamo fare nettamente meglio. Bonucci? Non mi è piaciuto, nemmeno io mi sono piaciuto ed è normale che il giocatore con le maggiori responsabilità si prenda qualche critica in più, ma sono sicuro che lo aiuterà a reggere”.



Sul modulo: “La differenza è minima. Qualcosa cambierò, ma può avvenire anche nel corso delle partite”.



Sulla sconfitta: "L’allenatore è sempre il maggiore responsabile quando si perde e noi abbiamo perso meritatamente. Abbiamo iniziato bene, poi il calcio d’angolo in cui la Lazio è andata vicino al gol ha cambiato l’inerzia del match. L’inizio del secondo tempo è stato tragico sportivamente parlando. Non sono comunque preoccupato, non possiamo avere le stesse certezze della Lazio. Il risultato ci penalizza, significa che dovremo lavorare ancora di più".



Sul modulo: "Quando abbiamo preso Bonucci c’era l’intenzione di passare alla difesa a tre. Romagnoli lo vedo meglio, quindi giovedì sono intenzionato a giocare a tre dietro. Non l’ho fatto oggi perché non ci siamo allenati tanto insieme in questi giorni".