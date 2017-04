In bilico, in attesa di capirne di più. Vincenzo Montella non ha ancora deciso se continuare la sua avventura con il Milan, prima di dire sì vuole che ci sia coerenza tra gli obiettivi che gli verranno posti e la rosa a disposizione. Dopo due sessioni di mercato nelle quali i rossoneri non hanno recitato un ruolo da protagonista, vorrebbe avere garanzie ben precise dalla nuova proprietà. Secondo quanto scrive Libero le parti non si sono ancora parlate ufficialmente, ma l’ultimo dei problemi di Fassone e Mirabelli sarebbe cercare un nuovo tecnico. L’Aeroplanino non solo piace, ma verrà presto consultato per concordare le scelte da fare sul mercato.



50 MILIONI - A closing avvenuto i futuri dirigenti sottoporranno a Montella 4 nuovi profili «importanti» (già individuati) e ascolteranno il parere del tecnico. Il tutto in attesa che il «protezionismo» voluto dal governo cinese venga «ammorbidito» e consenta a Mr Li di coinvolgere i «soliti» investitori e i relativi capitali. Per il mercato ci sono 50 milioni, l'idea è di acquistare i giocatori a rate, come fatto dall'Inter di Thohir, con la tecnica "oggi pago una rata, le prossime in futuro".