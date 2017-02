Una prima parte di stagione scintillante, con l'acuto di Doha. Fin qui il Milan ha avuto molti alti e bassi, tanto che se si mette a confronto l'attuale cammino con quella di Mihajlovic si evince che la differenza non è così netta. Arrivati a questo punto della stagione, Montella ha raccolto due punti in meno rispetto al suo predecessore ma con una partita in meno, quella di stasera a Bologna. Un motivo in più per tornare al successo.