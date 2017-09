L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella ha parlato a Radio Rai al termine della gara vinta dai rossoneri contro la Spal: "Abbiamo fatto una buona partita. Nel finale non abbiamo gestito sempre al meglio la palla, ma sono contento di non aver subito gol. Potevamo risparmiare qualche energia, ma forse era necessario per portare a casa questa vittoria importante. Dobbiamo essere più continui durante l'incontro. Kessie è straordinario, di un'intelligenza sublime. Ora incontreremo la Samp, che è organizzata e ha un grande allenatore".



Poi a Mediaset Premium:

SUL MODULO - " Il 3-5-2? In questo momento è il modulo che mi dà più garanzie, a volte con due prime punte e a volte con una seconda punta. La squadra mi è piaciuta, anche se si può e si deve ancora migliorare nella gestione dei vari momenti di gioco. Ma gli aspetti positivi sono molti, a cominciare dal fatto che siamo sempre stati in partita".



INIZIO POSITIVO - "Ci auguravamo questo inizio, pur sapendo che era difficile con tanti giocatori nuovi: questa è una squadra destinata a crescere, ma dobbiamo sempre allenarci con abnegazione e sacrificio. La compattezza della squadra mi piace, questa sensazione l’abbiamo data in tutte le partite ed è un bel punto di partenza per il futuro".



RIGORI - "I rigoristi? Ogni partita do una sequenza, la volta che ci daranno cinque rigori, calceranno cinque giocatori differenti".



ANDRE' SILVA - "André Silva è sempre stato partecipe, sono soddisfatto della sua prova: ha cercato di dare gol fino al 90esimo, questa voglia deve mantenerla perché si toglierà delle soddisfazioni. In campo assieme Suso, Calhanoglu e Bonaventura? Può succedere.”