Vincenzo Montella, tecnico del Milan, parla a MilanTV dopo il pareggio: "Sinceramente ai ragazzi non potevamo chiedere di più. Hanno fatto una partita di grande sacrificio contro una grande squadra. Non eravamo nelle condizioni psico-fisiche per poter giocare alla pari. I ragazzi hano dato tutto e anche oltre. Sono orgoglioso di allenarli. Tanti dei calciatori che erano in campo oggi forse nemmeno si conoscevano".



"Oggi era difficile, perchè non siamo abituati a giocare tre partite in una settimana. I ragazzi hanno dimostrato che con la volontà, lo spirito e l'orgoglio a volte la tattica e la tecnica va in secondo piano".



Sulla corsa all'Europa: "Non avremmo comunque perso il treno per l'Europa anche perdendo contro la Lazio. Non abbiamo mai perso in questa stagione contro una diretta concorrente per l'Europa League e dobbiamo incontrare ancora le ultime 8 squadre in classifica. Ce la giochiamo lì la qualificazione. Abbiamo superato tantissime difficoltà. Ora abbiamo una partita alla settimana. Mi auguro di recuperare i calciatori piano piano. Ci sono tre mesi in cui possiamo andare al massimo".