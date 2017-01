Smaltito l'entusiasmo per la vittoria della Supercoppa Italiana e le tossine per le feste natalizie, per il Milan è tempo di tornare in campo. A San Siro arriva il Cagliari e Vincenzo Montella presenta la gara nella consueta conferenza stampa pre-gara.



CALENDARIO DIFFICILE: "Sono mesi che ti permetteranno di seguire gli obiettivi futuri. I prossimi 45 giorni saranno importanti per capire quali saranno gli obiettivi reali".



SULLA POSSIBILITA' DI GIOCARE NEL PERIODO NATALIZIO: "Personalmente sì, magari rispetto ad altri Paesi bisogna stare attenti alla religiosità, ma andando in vacanza a gennaio si starebbe meglio tutti"



SULLA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA: "Siamo tutti contenti per questa vittoria, come parte tecnica, come società e come ambiente Milan. Non è la Champions, ovviamente, ma ti può dare sensazioni per arrivare gli obiettivi come entrare in Europa League. Ci sono stati dieci giorni di vacanza che ci hanno favorito per smaltire l'euforia".



SUL FATTO DI NON ESSERE UNA SORPRESA: "Sono contento di incontrare Massimo Rastelli di incontrare in A, abbiamo fatto il corso insieme e dividevamo la camera. Il Cagliari è una squadra offensiva, questo gli ha permesso di fare punti con le piccole meno con le grandi, dove hanno preso qualche gol di troppo. Dispone di attaccanti imprevedibili, è una squadra che mi piace. Difficoltà? Noi dobbiamo portare avanti i nostri principi e convinzioni, non so che tipo di atteggiamento avrà il Cagliari. Non so se il nuovo anno porterà una nuova mentalità per loro, Riniziare è sempre molto difficile, perchè perdi l'abitudine, un po' di concentrazione. Io vedo questi ragazzi pronti, a riniziare dove avevamo lasciato".



SU LOCATELLI: "L'augurio è quello che mantenga questo equilibrio, che non si faccia turbare dalle tante situazioni che ti girano intorno. Lui e Donnarumma sono due ragazzi eccezionali, perchè hanno famiglie che li hanno educati bene".



SUL MERCATO: "Adesso il mercato è aperto, è molto ampia. Ormai ci adeguiamo come allenatore e società, questa squadra ci ha dato delle risposte in termini di crescita di squadra. Bisogna stare attenti a migliorare la squadra, saremmo ben lieti di poterla migliorare. Se non ci fosse possibilità, resteremo contenti anche così. Non toccare il gruppo? Io credo che se hai la possibliità di migliorarla, lo devi fare. Se non possono arrivare gocatori importanti, allora meglio preservare quello che c'è già. Qualcosa da qui alla fine la faremo".



SULLA VITTORIA CHE POTREBBE DARE AUTOSTIMA COME QUELLE DI ANCELLOTTI: "Lo dico molto volentieri, anche perchè mi è piaciuta molto la carriera di Ancelotti, anche in termini di vittorie (sorride, ndr). Vincere, laddove non perdi l'equilibrio, ti può dare autostima".



SU LUIZ ADRIANO: "Non possiamo non accontentare i giocatori che ci chiedono di andare via, cerchiamo di farlo nel limite del possibile".



SU NIANG: "L'ho visto bene, ha voglia di riprendersi e vuole tornare a livello di inizio anno. Bacca? Sta facendo bene, non segna da un pò ma è dentro la partita ed è un giocatore che sono contento di allenare. Incedibili? Nessuno è incedibile, nemmeno io lo sono".



SU BERLUSCONI: "Ci siamo sentiti, era molto contento della vittoria. Io sono contento di averlo reso felice in un momento importante della sua vita".



SULLE DIFFICOLTA' DI GESTIRE IL MESE DI GENNAIO: "E' un mese importante, dove ci sono tanti distrazioni. Nella nostra squadra non ci saranno tanti, nè in entrata nè in uscita".



SU BERTOLACCI REGISTA: "Ha fatto tre partite importanti, ha risposto in crescendo. Ha grande tenuta, ha giocato contro la Juventus in un ruolo atipico e ha fatto una grande prova. E' un giocatore ritrovato, è un jolly che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo".



SUGLI INFORTUNATI: "Vediamo oggi, Kucka ha una contusione. Siamo cauti, non voglio dire una mezza bischerata. Il rischio è che se dovesse prendere una nuova contusione nel punto dove è già stato operato tanti anni fa".



SULLE STATISTICHE NEGATIVE A GENNAIO PER MONTELLA: "Mi ricordo quella sconfitta con il Pescara a Firenze, ma giocammo una grande gara anche dal punto di vista fisico. A volte è una fatalità".



SU LAPADULA: "Sta bene, è stato anche fortunato a sbagliare il rigore e vincere la coppa, ma se lo meritava".



SUL TIFO MIGLIORE: "Non voglio avere crediti particolari, mi auguro che il tifo ci sia vicino più di sempre, che ci faccia sentire il suo calore. Dopo tanti giorni di festività, non tutti magari si possono permettere lo stadio".



SU HONDA: "Si, sarà convoncato. Keisuke si sta allenando bene"



SUL DISCORSO EUROPA LEAGUE: "Sarà l'inconscio, io vorrei andare in Europa. Manca metà campionato, rimane quello. Nei prossimi 45 si capirà quello che sarà realisticamente il nostro obiettivo".