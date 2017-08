Grande entusiasmo per Milan-Craiova, valida per il preliminare di Europa League. Attesi più di 60000 spettatori allo stadio, una cornice di pubblico che conferma l'entusiasmo del popolo rossonero per questo nuovo corso. A presentare la partita è Vincenzo Montella in conferenza stampa.



LA GARA DI DOMANI - ‘Nella tenuta mentale, più che in quella fisica nei 90 minuti’.



SAN SIRO PIENO - ‘E’ una emozione e una responsabilità. Il pubblico sta dimostrando di credere in quello che sta facendo la società. C’è davvero grande curiosità di questo’.



TENUTA FISICA - ‘Per me le cose vanno di pari passo, abbiamo smaltito il fuso orario. Avevamo avuto solo tre giorni per preparare la gara dopo il ritorno dalla Cina. Il gruppo sta migliorando da questo punto di vista’.



DONNARUMMA - ‘Credo che l’estate di Gigio e della famiglia è stata di grande crescita, del ragazzo soprattutto. E’ stato al centro dell’attenzione per mesi, ha dovuto subire tante sollecitazioni dai tifosi. Spero che ci possa una grande accoglienza, ha dimostrato grande amore per il Milan, ci ha messo un po’’.



ZAPATA CAPITANO - ‘Intanto per me non deve parlare solo chi porta la fascia, questo i ragazzi lo sanno. Per dinamiche di gruppo, in passato il capitano è stato scelto istituzionalmente dalla società. Montolivo non era stato scelto per la militanza, c’erano delle imposizioni. La nuova società mi ha chiesto di scegliere un nuovo capitano tra i nuovi acquisti e mi sono preso del tempo. Se manca nella mia testa il capitano, Cristian lo può fare sicuramente’.



CRAIOVA - ‘E’ una squadra organizzata, si difende con ordine ed è veloce in attacco. E’ una partita alla quale do la massima attenzione. Va bene l’entusiasmo, ma nel calcio moderno se non sei al 100% rischi di fare brutte figure. Serve attenzione e umiltà’.



ANDRE’ SILVA - ‘E’ arrivato molto dopo rispetto ai compagni, ha fatto pochi allenamenti con noi. Sta crescendo come condizione anche se ha avuto ieri un piccolo problema al dito. L’idea sarebbe quella di farlo giocare. Concorrenza se arriva un altro attaccante? In un grande club è normale, lui ha tutte le qualità per emergere, è giovanissimo. Non vedo questa smania e questa fretta, deve sapersi gestire anche in questo”.



CALHANOGLU - ‘Sta meglio, sta forzando i tempi perché non ha giocato per tanti mesi. Suso, Jack e Montolivo erano nelle stese condizioni, noi abbiamo fretta di far crescere tanti giocatori”.



SUSO - ‘Si è aggregato da pochissimo, veniva da un infortunio non semplice. Avrebbe bisogno di allenarsi di più. Sul rinnovo credo sia risaputa la mia stima nei suoi confronti, per i dettagli contrattuali non spetta a me commentare’.



CUTRONE - ‘Sta avendo una crescita esponenziale, l’anno scorso l’ho fatto esordire in un momento delicato e quindi non era solo un premio. Mi piacerebbe continuare ad allenarlo, faremo le valutazioni con la società’.