La conferenza stampa di Vincenzo Montella alla vigilia della sfida, di coppa Italia, contro la Juventus.



SULLA SFIDA CON IL NAPOLI: "Ci ha lasciato amarezza, abbiamo giocato alla pari contro una squadra molto forte. Abbiamo avuto una supremazia territoriale netta, non era mai capitato a loro in stagione. Abbiamo una grande mentalità, domani sarà una sfida difficilissima, contro una Juve quasi imbattibile. Dobbiamo crederci e giocare al meglio, la nostra società ci tiene molto".



SULLA SFIDA CON LA JUVE: "Possono usare tanti moduli, possono cambiare in corsa. E' importante avere una crescita di squadra per fronteggiare queste possibilità. Arrabbiata? Mi auguro che lo siano, perchè quando si è arrabbiati si gioca con meno lucidità. Ma sono talmente esperti, che ci credo poco. Noi ce la giocheremo, è una sfida stimolante"



SU NIANG: "Non mi sono ancora posto questa domanda, la società sta valutando con il ragazzo altre opportunità. Proprio per questo domani non sarà convocato, lui è sempre stato dentro il cerchio. Alcune volte al limite, se dovesse rimanere avrà sempre la mia considerazione. Sono ore e giorni decisivi. Comportamenti al limite? Ho sempre detto che è stato disponibile, sta provando a crescere per ottimizzare il talento che ha. Ha avuto tanti alti e bassi, deve migliorare qualcosa. Eravamo tutti strafelici dei risultati ottenuti, poi si è fermato.Un pò faccio finta di non saperlo, un po' non ve lo voglio dire. L'approccio che ha avuto a Torino non mi è piaciuto, questo il ragazzo lo sa. Può dipendere da tanti fattori, è stato sempre nella normalità. Ha fatto qualcoasa in più rispetto al passato, se rimarrà qui lo faremo ancora se andrà via glielo auguro".



SU DEULOFEU: "Lo seguo da tanti anni, ha un talento infinito. Non l'ha espresso pienamente, devo capre come mai. E' un giocatore molto forte, noi abbiamo voglia di farlo giocare. L'impatto è stato ottimo, ha voglia di mettersi in mostra. Vediamo il transfer, lo portiamo con noi".



SU OCAMPOS: "Parlo solo dei giocatori che ho a disposizione".



SUL MORALE GENERALE: "Erano un po' dispiaciuti, ieri però hanno fatto un grandissimo allenamento".



SUL CALO DEI GIOVANI: "Sinceramente è una considerazione giusta al di là dell'età. L'allenatore c'è apposta, è una mia responsabilità lavorare in questo senso per convincerli e motivarli".



SE E' STATO COINVOLTO SULL'AFFARE NIANG: "Si, sono stato coinvolto".



SULL'EFFETTO STADIUM: "I numeri sono lì, il sorteggio non ci ha favorito. Ci han fatto pagare i vantaggi dell'anno scorso, nella stessa competizione. Io qualche ricordo piacevole ce l'ho, vincemmo con la Fiorentina. Per la legge dei grandi numeri, ci si deve provare".



SUI POCHI GOL DEI CENTRAVANTI CON LE GRANDI: "Giusta considerazione, può essere un vantaggio andare in gol con le grandi squadre con altri giocatori. Abbiamo avuto diverse opportunità con il Napoli, con Abate che andava sul fondo. Dovevamo fare di più".



SULL'IMPIEGO DI DEULOFEU: "Non è un vice Suso, ha caratteristiche diverse. Gioca in maniera diversa, può giocare benissimo a sinistra. Pronto? Sinceramente ha fatto un ottimo allenamento, non pensavo di trovarlo così. Ci vuole ancora qualche giorno, dobbiamo monitorarlo giorno per giorno perchè è arrivato da poco".



SUGLI OBIETTIVI: "C'è una classifica talmente corta che il passaggio tra provare andare in Champions League e non arrivare in Europa è molto sottile. Dipenderà molto dal recupero contro il Bologna e dalle prossime partite. Parlare di Champions mi sembra inutile in questo momento. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa".



SU BONAVENTURA MEZZALA: "E' una possibilità, gli altri comunque stanno facendo bene. Abbiamo tante soluzioni, Kucka è cresciuto, così come Pasalic".



SULLA MINI CRISI NONOSTANTE IL BUON GIOCO: "Ci sono anche gli avversari, sono numeri impietosi. Partono da lontano, secondo me. Posso dire che se noi dovessimo vincere a Udine, avremmo un punto in più di quanto fatto all'andata".



SU DONNARUMMA: "Sul secondo gol Calabria era in posizione e sul primo eravamo in superiorità numerica ed eravamo tre contro due. Poi ci sono le capacità tecnico-tattiche degli avversari e questo bisogna saperlo dire. Il Napoli è una squadra che ti fa giocare male e tutto questo a noi non è successo. La partita l'abbiamo persa perchè sono una squadra forte e organizzata. Abbiamo costretto il Napoli a giocare in maniera diversa da come sono abituati".



SUL PARAGONE DI AMBROSINI TRA IL NAPOLI DI SARRI E IL MILAN DI SACCHI "Non ho sentito quello che ha detto Massimo e credo che per dare un giudizio definitivo uno debba. Conosco Massimo ed è un ragazzo molto intelligente ed equilibrato. Faccio questa premessa. Credo che sia un attimino enfatizzata la cosa, anche da parte sua. Credo che il paragone tra il Milan di Sacchi e il Napoli di Sarri sia al momento lontano".



SU SUSO E DE SCIGLIO - "Suso si è allenato. Per De Sciglio ci vorrebbe un miracolo".