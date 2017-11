L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella ha dichiarato a Premium Sport dopo la sconfitta per 2-1 nell'anticipo di campionato a Napoli: "Mi tengo questa prestazione, la squadra ha dimostrato un'ottima personalità e le trame sono state in crescita. Si sta male quando si perde come stasera in cui forse meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri, ma ho visto un Milan presente: sono contento per la prestazione e arrabbiato per aver perso dopo aver giocato in questo modo".



"Tutte sconfitte contro le squadre che ci precedono? Le ultime due sconfitte le abbiamo fatte contro Juve e Napoli che sono squadre avanti a noi. Ma la partita a tratti è stata alla pari, per arrivare la loro livello ci vuole tempo: è un percorso che dobbiamo fare. Per arrivare a essere grandi nei risultati serve questo percorso, io sono convinto che la squadra stia migliorando. I risultati non stanno arrivando, la classifica faccio fatica a guardarla, ma ora arriveranno gare alla nostra portata e dobbiamo fare risultato. In cosa deve migliorare il Milan? Premesso che giocando ogni tre giorni è difficile allenarsi, ma questo non è un alibi. Abbiamo bisogno di risultati imminenti e dobbiamo lavorare sempre su tutto. Dopo questo match la squadra deve migliorare davanti, dobbiamo essere più concreti e avere di più la porta nella testa".



"Borini ha faticato da terzino? Dobbiamo migliorare nelle interpretazione delle varie fasi della gara. Volevo mettere in difficoltà il Napoli su quella fascia con Borini che poteva dare più libertà a Suso. Per difendersi contro questo Napoli bisogna tenere la palla il più possibile perché rischi sempre. Abbiamo difeso a quattro perché a 3 è molto rischioso contro il loro tridente e a 5 sarebbe stato troppo prudente. Penso che Borini abbia fatto bene in relazione alle sue caratteristiche".



"Gli obiettivi del Milan? Sono molto ottimista perché la squadra sta crescendo. Gli altri stanno andando fortissimo, ma non potranno reggere questi ritmi. Abbiamo superato il nostro momento difficile e sono convinto che rientreremo in corsa per le prime 4 posizioni".