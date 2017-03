Era stato uno degli ultimi colpi di mercato della scorsa estate. Con una trattativa lampo, ilera riuscito a strappare il prestito didalla Fiorentina, facendo infuriare il Cagliari e, in particolar modo, il direttore sportivo Capozucca. Tutto ricucito lo scorso gennaio, con l'operazione che ha portato allo scambio di portieri Gabriel-Storari.Scorie di mercato a parte, in questa stagione Matiche avevano i tanti tifosi rossoneri e Vincenzo Montella, l'allenatore che lo aveva avuto alla Fiorentina e ne ha chiesto l'arrivo a fine agosto.lo hanno tenuto lontano dal campo e quando ha avuto la possibilità di giocare, il cileno non ha convinto.. Negli ultimi allenamenti, infatti, il tecnico rossonero lo ha provato come mezzala sinistra, accanto a Kucka e Bertolacci.Un'opportunità per mettersi in mostra per l'ex Villarreal, che in stagione ha raccolto appena 93 minuti in cinque presenze . E con un futuro tutto da scrivere. Nell'accordo tra Milan e Fiorentina è stato inserito ildi euro, ma a oggi è. A giugno Mati Fernandez tornerà quindi al club viola, con cui ha un contratto fino al 2018, ma la sua permanenza potrebbe essere più breve.e il cileno, che a maggio compirà 31 anni, può decidere di proseguire la sua carriera nella Super League. Intanto, pensa però a fare bene col Milan: domani può essere la sua occasione.