In attesa di chiudere bene la stagione, con una Europa League da conquistare con le unghie e con i denti, Vincenzo Montella sta iniziando a programmare il prossimo mercato estivo. Una sessione che lo vedrà protagonista nelle scelte, il tecnico indicherà dove intervenire e darà un parere sui profili proposti. Un ruolo interamente operativo, questo è quanto emerso dai primi colloqui con Fassone e Mirabelli.



CAMBIO DI MODULO - Una delle principali novità in vista della prossima stagione sarà il cambio di modulo. L'idea sarebbe quella di provare la difesa a tre, utilizzata spesso dall'Aereoplanino nella sua esperienza alla Fiorentina. Di fatto è stata utilizzata anche quest'anno fino all'infortunio di Abate: un terzino bloccato e più attento alla fase difensiva come De Sciglio, l'altro con licenza di attaccare. Il binario di destra, infatti, era il motore del gioco del Milan, quello in grado di rifornire le punte con maggiore continuità. L'addio di Berlusconi, sempre legato all'idea di una linea difensiva a quattro, ha dato maggiore vigore a questa soluzione pensata nelle ultime settimane.



LE PRIORITA' SUL MERCATO - Il nuovo Milan è già al lavoro per accontentare il suo allenatore. Priorità quindi al difensore centrale con il nome di Mateo Musacchio ancora in cima alla lista. Un profilo gradito sia a Montella che allo staff dirigenziale. Se con il giocatore l'intesa è stata trovata, resta da lavorare con il Villarreal. Non sarà semplice, serviranno almeno 18 milioni per provare a convincere gli spagnoli. Il secondo nome segnato in agenda è quello di Stefan de Vrij, osservato dal vivo a più riprese da Massimiliano Mirabelli durante la stagione. L'olandese è un giocatore che ha molto mercato sia Inghilterra, con il Manchester United di Mourinho, sia in Italia, con l'Inter sempre in agguato. Servirà anche un esterno che sappia fare tutta la fascia, uno alla Matteo Darmian per intenderci. Il nazionale azzurro potrebbe tornare a vestire la casacca rossonera a otto anni da un addio che aveva lasciato l'amaro in bocca per come si è poi sviluppata la carriera del classe 1989 di Legnano. Un altro nome interessante è quello di Andrea Conti dell'Atalanta, ma Napoli, Inter e Juve sembrano avanti.