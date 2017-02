Al termine di Sassuolo-Milan l'allenatore rossonero Vincenzo Montella è intervenuto a Premium Sport per comentare la partita e i tanti episodi arbitrali dell'incontro: "Gli episodi? È facile parlare dopo: Bacca l'ha toccata due volte e a norma di regolamento sarebbe stato calcio di punizione indiretto per il Sassuolo, ma se ci fosse stata la Var il rigore sarebbe stato da ripetere perché c'era un giocatore del Sassuolo in area. Ognuno, a seconda dello schieramento, ha la sua interpretazione. Vittoria dedicata all'era Berlusconi? Non so se si chiude l'era, ma gliela dedichiamo a prescindere. So che siamo agli sgoccioli con le trattative, ma io penso al campo e quella di oggi è una grande vittoria, contro un avversario che ci ha storicamente messo in difficoltà, in casa sua. Ci hanno costretti a tenere una tenuta mentale altissima, li ho visti molto nervosi anche oggi. Abbiamo sofferto anche oggi. Le polemiche dei tesserati del Sassuolo? Sicuramente col Sassuolo non siamo in credito, ma noi non giochiamo solo contro il Sassuolo: mi fa piacere che il Sassuolo veda tutte le nostre partite. Ci sono stati degli errori, ma va vissuto tutto con maggior tranquillità. Io ho un ottimo. Penso che abbiamo subito qualche torto arbitrale rispetto agli episodi favorevoli. Era meglio non parlare? Oltre ad un girone a menzionare la partita dell’andata, anche dal loro AD ed io mi son sentito in dovere di rispondere. Noi non abbiamo nulla contro il Sassuolo: è una società modello con un allenatore che oltre a essere un amico è anche davvero bravo. Perché Locatelli e non Sosa in questo periodo? Locatelli rimane una risorsa preziosa, ma Sosa in questo periodo è in crescita e mi sembra giusto dargli un riconoscimento. Il mancato 2-0? Diciamo che potevamo chiuderla prima. Suso ha avuto delle occasioni importanti. Va bene lo stesso, ma ne farà qualcuno decisivo".