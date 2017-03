Avrà tanto da pensare, Vincenzo Montella, da qui a venerdì sera, quando allo Stadium farà visita alla Juventus. Un avversario che il Milan conosce bene, per averci già giocato contro tre volte in questa stagione, tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. E per ben due volte su tre i rossoneri sono usciti da vincitori, conquistando anche il trofeo in palio nella finale di Doha. La prossima rischia però di essere la sfida più pericolosa per il club di via Aldo Rossi, che ci arriverà con diversi uomini in condizioni fisiche precarie.



IPOTESI ROMAGNOLI - Oltre al dubbio Suso, per il cui recupero c'è ottimismo, ma che comunque non potrà essere al massimo delle sue possibilità, l'altro grande problema per l'Aeroplanino riguarda la difesa. Abate continua a preoccupare a Milanello ed è quasi impossibile che torni contro la squadra di Allegri. Per questo De Sciglio giocherà ancora a destra, mentre dall'altra parte c'è una possibile novità: lo spostamento di Romagnoli.



NE VALE LA PENA? - In realtà nel recente passato il difensore di scuola Roma ha già giocato due volte come esterno sinistro di difesa, contro la Sampdoria in questa stagione e contro la Roma, nell'ultima giornata dello scorso campionato. In entrambe le occasioni, per il Milan sono arrivate due sconfitte. Visto il buon momento di forma di Vangioni, dopo le tante difficoltà iniziali, stravolgere l'assetto difensivo potrebbe essere un rischio eccessivo.