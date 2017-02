Andrea Bertolacci e un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista romano è finito indietro nelle gerarchie di Montella ma domani potrebbe avere una grande occasione per rilanciare le proprie ambizioni. Il tecnico rossonero sta pensando di far riposare Mario Pasalic, i dubbi verranno dissipati solo a poche ore dall'inizio di Sassuolo-Milan.



CONFERMA DA CONQUISTARE- Arrivato dalla Roma per 20 milioni di euro, Bertolacci non ha mai dimostrato appieno di valere tale investimento. Alcuni sprazzi isolati e anche tanta sfortuna per via degli infortuni. Tra ipotesi di partenza a giugno e l'occasione di domani, ecco il punto del nostro inviato Daniele Longo: