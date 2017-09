Vincenzo Montella, allenatore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport dopo il successo dei suoi sul campo dell'Austria Vienna. Ecco le sue parole:



Sulla vittoria: "La sconfitta con la Lazio c'era rimasta addosso, oggi mi è piaciuto lo spirito, l'interpretazione. La squadra ha giocato in velocità, chiudendo la pratica subito, poi si è vista la voglia di soffrire, di essere compatti. C'è stato un piccolo calo di tensione e dobbiamo lavorare, ma siamo felici di questa vittoria che va comunque accantonata subito perché dobbiamo lavorare in vista dell'Udinese".



Sul modulo: "Abbiamo costruito la rosa pensando alla difesa a tre, ma Romagnoli è tornato adesso e quindi abbiamo aspettato".



Su André Silva: "Ha fame, fa anche gol. Oggi ha saputo sfruttare le sue caratteristiche, attaccare lo spazio. L'ho visto molto meglio rispetto ad altre partite, gli darà molta fiducia perché ne aveva davvero bisogno".



Sull'aver chiuso subito i conti: "In altre gare non avevamo chiuso subito la partita, stasera siamo riusciti a farlo. Dobbiamo pensare alla tenuta mentale durante la partita, le condizione possono cambiare e cambieranno".



Su Calhanoglu: "Ha fatto una prestazione di grandissima qualità, ha la giocata facile in verticale, riesce a mandare in gol i compagni".



Sulla pressione delle punte: "Ci abbiamo lavorato, oggi eravamo più compatti e rabbiosi. La sconfitta ci ha fatto bene, tutto questo va alimentato nel corso del tempo".